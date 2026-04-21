Мадьяр заявил, что арестует Нетаньяху, если он приедет в Венгрию

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что арестует Нетаньяху, если тот приедет в страну. Он добавил, что каждый глава правительства должен знать о своих правах и законах.

Мадьяр отметил, что все будет проходить через решение Международного уголовного суда. Об этом сообщили в AL Jazeera.

Что заявил Мадьяр о вероятном аресте Нетаньяху?

Во время выступления перед журналистами в Будапеште, Мадьяр заявил, что задержит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он прибудет в Венгрию.

Мадьяр подчеркнул, что Венгрия остается членом Международного уголовного суда (МУС), и это означает, что любое лицо, в отношении которого есть ордер МУС на арест, будет задержано после въезда в страну.

Если кто-то является членом Международного уголовного суда, и на территорию страны прибывает лицо, которое находится в розыске и под ордером на арест, его нужно задержать,

– заявил Мадьяр.

В Politico сообщили, что МУС выдал ордер на арест Нетаньяху еще в ноябре 2024 года за вероятные военные преступления и преступления против человечности. Страны-члены МУС в принципе обязаны удерживать лиц, которые подпадают под такие ордера.

Вниманию! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала рассказал, что новое правительство Венгрии будет идти на сближение с украинской властью, однако и Киеву придется приложить усилия, чтобы вывести из затянувшегося кризиса отношения с Будапештом. По его словам, "Венгрия переходит от конфронтации с Брюсселем к прагматическому диалогу".

