Мадьяр заявил, что арестует Нетаньяху, если он приедет в Венгрию
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что арестует Нетаньяху, если тот приедет в страну. Он добавил, что каждый глава правительства должен знать о своих правах и законах.
Мадьяр отметил, что все будет проходить через решение Международного уголовного суда. Об этом сообщили в AL Jazeera.
Что заявил Мадьяр о вероятном аресте Нетаньяху?
Во время выступления перед журналистами в Будапеште, Мадьяр заявил, что задержит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он прибудет в Венгрию.
Мадьяр подчеркнул, что Венгрия остается членом Международного уголовного суда (МУС), и это означает, что любое лицо, в отношении которого есть ордер МУС на арест, будет задержано после въезда в страну.
Если кто-то является членом Международного уголовного суда, и на территорию страны прибывает лицо, которое находится в розыске и под ордером на арест, его нужно задержать,
– заявил Мадьяр.
В Politico сообщили, что МУС выдал ордер на арест Нетаньяху еще в ноябре 2024 года за вероятные военные преступления и преступления против человечности. Страны-члены МУС в принципе обязаны удерживать лиц, которые подпадают под такие ордера.
Вниманию! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала рассказал, что новое правительство Венгрии будет идти на сближение с украинской властью, однако и Киеву придется приложить усилия, чтобы вывести из затянувшегося кризиса отношения с Будапештом. По его словам, "Венгрия переходит от конфронтации с Брюсселем к прагматическому диалогу".
Что еще известно о Мадьяре и его заявлениях?
Петер Мадьяр заявил, что обсудит возвращение заблокированных активов Сбербанка только после вступления в должность.
Он выразил сомнения относительно обстоятельств инцидента и обещал сосредоточиться на более важных вопросах после назначения.
Лидер партии "Тиса" Мадьяр отказался от личной охраны после победы на парламентских выборах. Мадьяр планирует перенести офис премьера ближе к парламенту, вместо Кармелитского дворца, где работало правительство Виктора Орбана.