Об этом победитель выборов и ожидаемый новый премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил на своей странице в социальной сети X.

Смотрите также Были сигналы на самом высоком уровне: Украина готова общаться с Венгрией

Что планирует изменить Мадьяр?

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, который одержал победу на парламентских выборах и, вероятно, возглавит правительство, заявил об отказе от личной полицейской охраны. Он поблагодарил главу Национальной полиции за предложение, однако подчеркнул, что не считает необходимым пользоваться охраной – ни круглосуточно, ни в любом другом формате. По его словам, он "до сих пор не имел причин бояться" и планирует работать так, чтобы не возникало таких оснований и в дальнейшем.

Кроме этого, Мадьяр анонсировал изменение расположения правительственного офиса. Вместо Кармелитского дворца в Будайской крепости, где работало правительство Виктора Орбана, новая администрация планирует переехать в одно из зданий вблизи парламента.

По информации СМИ, одной из причин такого решения могут быть подозрения относительно возможного прослушивания в предыдущей правительственной резиденции.

Важно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, что победа Петера Мадьяра может изменить политические отношения между Европой и Украиной. Как отметил эксперт Мадьяр намекает на зависимость от российской нефти и газа, однако не может отказаться от сотрудничества с ЕС из-за необходимости получения кредита в 35 миллиардов евро.

Какие важные заявления звучали от Мадьяра после победы на парламентских выборах в Венгрии?