Мадяр наголосив, що усе проходитиме через рішення Міжнародного кримінального суду. Про це повідомили в AL Jazeera.

Чому Мадяр хоче заарештувати Нетаньягу?

Під час виступу перед журналістами в Будапешті, Мадяр заявив, що видасть ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та затримає його, якщо він прибуде до Угорщини.

Він зауважив, що Угорщина залишається членом Міжнародного кримінального суду, і має повне право на арешт Нетаньягу.

Якщо хтось є членом Міжнародного кримінального суду, і на територію країни прибуває особа, яка перебуває в розшуку та під ордером на арешт, її потрібно затримати,

– заявив Мадяр.

До уваги! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в етері 24 Каналу розповів, що новий уряд Угорщини йтиме на зближення з українською владою, однак і Києву доведеться докласти зусиль, аби вивести з тривалої кризи відносини з Будапештом. За його словами, "Угорщина переходить від конфронтації з Брюсселем до прагматичного діалогу".

