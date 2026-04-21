Мадяр наголосив, що усе проходитиме через рішення Міжнародного кримінального суду. Про це повідомили в AL Jazeera.
Дивіться також Мадяр окреслив позицію щодо "Дружби" та звернувся до Зеленського
Чому Мадяр хоче заарештувати Нетаньягу?
Під час виступу перед журналістами в Будапешті, Мадяр заявив, що видасть ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та затримає його, якщо він прибуде до Угорщини.
Він зауважив, що Угорщина залишається членом Міжнародного кримінального суду, і має повне право на арешт Нетаньягу.
Якщо хтось є членом Міжнародного кримінального суду, і на територію країни прибуває особа, яка перебуває в розшуку та під ордером на арешт, її потрібно затримати,
– заявив Мадяр.
До уваги! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в етері 24 Каналу розповів, що новий уряд Угорщини йтиме на зближення з українською владою, однак і Києву доведеться докласти зусиль, аби вивести з тривалої кризи відносини з Будапештом. За його словами, "Угорщина переходить від конфронтації з Брюсселем до прагматичного діалогу".
Що ще відомо про Мадяра та його заяви?
Петер Мадяр заявив, що обговорить повернення заблокованих активів Ощадбанку тільки після вступу на посаду.
Він висловив сумніви щодо обставин інциденту і обіцяв зосередитися на важливіших питаннях після призначення.
Лідер партії "Тиса" Мадяр відмовився від особистої охорони після перемоги на парламентських виборах. Мадяр планує перенести офіс прем'єра ближче до парламенту, замість Кармелітського палацу, де працював уряд Віктора Орбана.