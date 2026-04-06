В Иране заявили о гибели руководителя разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции Маджида Хадеми. Он погиб в результате удара, ответственность за который Тегеран возлагает на США и Израиль.

Его смерть может еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Turkey Today.

Смотрите также До "ада" остались считанные часы: США и Иран обсуждают возможность 45-дневного перемирия

Что известно о гибели руководителя разведки КСИР?

Иранские государственные медиа и связанные с властью агентства сообщили о гибели генерал-майора Маджида Хадеми – главы разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции. В заявлении КСИР указано, что он погиб "мученической смертью" в результате удара, который назван "террористическим нападением".

Иранская сторона прямо обвиняет в этом ударе США и Израиль, называя их "американо-сионистским врагом". При этом никаких технических деталей атаки или ее точного места на момент сообщения не раскрывали.

Tasnim также подтвердил гибель Хадеми, ссылаясь на официальные источники в КСИР. По их информации, удар произошел на рассвете 6 апреля. Информация о церемонии прощания и захоронения генерала будет обнародована позже.

Сейчас Израиль официально не комментировал ликвидацию Маджида Хадеми. В то же время эксперты отмечают, что гибель такого уровня чиновника может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Ожидается, что Иран может прибегнуть к новым ответным шагам, в частности усиление атак или расширение географии ударов. Также возможно обострение дипломатического противостояния на международном уровне.

Кто такой Маджид Хадеми?

Маджид Хадеми был одной из ключевых фигур в системе безопасности Ирана. Он возглавлял разведывательное подразделение КСИР, которое отвечает за внутреннюю безопасность, контрразведку и борьбу с иностранными спецслужбами.

На эту должность его назначили в июне 2025 года после гибели предыдущего руководителя разведки – генерала Мохаммеда Каземи, который также был ликвидирован в результате израильского удара.

В заявлении КСИР подчеркивается, что Хадеми имел "почти полувековой опыт службы" и внес значительный вклад в развитие иранских разведывательных структур, особенно в противодействии внешним угрозам.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости