Санду выдвинули на Нобелевскую премию мира: кто и за что ее номинировал

Депутат парламента Норвегии выдвинул президента Молдовы на Нобелевскую премию мира. Он отметил, что она борется "от имени всех нас" на передовой демократии.

Арильд Гермстад отметил Санду за защиту демократических интересов Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker.

Читайте также "Я больше не буду думать только о мире": Трамп прислал письмо с угрозами относительно Гренландии

Почему Санду номинировали на Нобелевскую премию мира?

Арильд Гермстад – депутат парламента Норвегии и лидер Партии зеленых выдвинул президента Молдовы Майю Санду на Нобелевскую премию мира 2026 года.

Он отметил, что несмотря на давление со стороны России, при президентстве Санду Молдова смогла провести свободные и демократические выборы, укрепить верховенство закона и сохранить демократический курс страны.

Санду находится на передовой в защите демократии в Европе. Повторные попытки России дестабилизировать бывшие советские республики входят в число самых серьезных угроз миру и стабильности в Европе. Майя Санду и Молдова борются от имени всех нас,

– заявил Гермстад.

Депутат парламента Норвегии отметил, что защита демократических институтов от скрытого внешнего вмешательства является важным фактором укрепления мира и точно соответствует мандату Нобелевского комитета.

Гермстад заявил, что мирное и успешное сопротивление Майи Санду вмешательству, а также ее усилия по сближению Молдовы с Европейским Союзом и другими европейскими демократиями – это труд ради нашего мира.

Какова ситуация в Молдове после парламентских выборов?