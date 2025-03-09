Спикер Джонсон поблагодарил Зеленского за то, что он "кардинально изменил позицию" по соглашению

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по американо-украинскому соглашению о полезных ископаемых.

За это он поблагодарил украинского лидера во время радиоинтервью в субботу, 8 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что заявил Джонсон о Зеленском

Майк Джонсон заявил о готовности украинской стороны к подписанию соглашения по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном.

Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней кардинально изменил мнение. Он фактически извинился за все это. И он сказал: "Нет, ни, мы все-таки хотели бы такого соглашения". Я думаю, что у него неприятное осознание,

– заявил спикер.

По его словам, многие украинцы были разочарованы тем, что произошло после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете. Но, по его мнению, украинского президента нужно "вернуть к столу".

Заметим, что по данным NBC News, США не планируют восстанавливать военную помощь не планируют возобновлять военную помощь Украине и обмен разведывательными данными даже в случае подписания соглашения о минералах между Вашингтоном и Киевом в ближайшее время.