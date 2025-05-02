Боится этого, как огня: почему Виткофф не заменит Волца

Советник по нацбезопасности США Майк Уолц подал в отставку, о чем сообщил Дональд Трамп. Среди американских медиа распространилась информация, что его может заменить Стив Уиткофф, но это не так. На это есть минимум две причины.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что президент США любит делать "чистку" своего окружения. Между тем у Виткоффа накопилось немало "недостатков".

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Почему Виткофф может не стать советником по нацбезопасности США

По словам политтехнолога, Трамп имеет определенный стиль руководства – он меняет должностных лиц Белого дома и не действует так, как Владимир Путин или Джо Байден, когда их люди "сидят до конца". Поэтому стоит ожидать, что американские чиновники со временем будут уходить в отставку.

Так, первым стал Волц. Его кандидатуру президент США выдвинул на должность следующего Посла Соединенных Штатов в ООН. В этот "список" могут попасть и Илон Маск, и Уиткофф.

К 100 дням президентства Трампа New York Post собрал все "грехи" Уиткоффа, все подозрения относительно него, весь негатив и опубликовал в виде большого материала. Это была сознательная критика администрации со стороны республиканского медиа,

– сказал он.

Шейтельман отметил, что Уиткоффу, чтобы попасть на должность советника по нацбезопасности, нужно будет пройти допрос Конгресса, где он не имеет права солгать, ведь тогда это будет уголовное дело. А "курьезных" историй он имеет немало, например, совместный бизнес с российским олигархом и связь с российской мафией.

Поэтому Виткофф будет держаться от любых должностей, где он бы сначала должен был пройти допрос, как от огня,

– подытожил политтехнолог.

К слову, издание Axios сообщило, что наиболее вероятным кандидатом на должность советника по нацбезопасности является заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер. Сейчас в Белом доме он отвечает за политику в сфере внутренней безопасности.