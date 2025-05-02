Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що президент США любить робити "чистку" свого оточення. Тим часом у Віткоффа назбиралось чимало "недоліків".

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Чому Віткофф може не стати радником з нацбезпеки США

За словами політтехнолога, Трамп має певний стиль керівництва – він змінює посадовців Білого дому та не діє так, як Владімір Путін чи Джо Байден, коли їхні люди "сидять до кінця". Тому варто очікувати, що американські посадовці з часом будуть іти у відставку.

Так, першим став Волц. Його кандидатуру президент США висунув на посаду наступного Посла Сполучених Штатів в ООН. В цей "список" можуть потрапити і Ілон Маск, і Віткофф.

До 100 днів президентства Трампа New York Post зібрав усі "гріхи" Віткоффа, усі підозри щодо нього, увесь негатив і опублікував у вигляді великого матеріалу. Це була свідома критика адміністрації зі сторони республіканського медіа,

– сказав він.

Шейтельман зазначив, що Віткоффу, щоб потрапити на посаду радника з нацбезпеки, потрібно буде пройти допит Конгресу, де він не має права збрехати, адже тоді це буде кримінальна справа. А "курйозних" історій він має чимало, наприклад, спільний бізнес з російським олігархом та зв'язок з російською мафією.

Тому Віткофф буде триматись від будь-яких посад, де він би спершу мав пройти допит, як від вогню,

– підсумував політтехнолог.

До слова, видання Axios повідомило, що найбільш ймовірним кандидатом на посаду радника з нацбезпеки є заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер. Наразі у Білому домі він відповідає за політику у сфері внутрішньої безпеки.