Про це повідомляє Axios, посилаючись на джерела, ознайомлених із цим питанням, передає 24 Канал. Зазначимо. що наразі цю посаду тимчасово обіймає державний секретар США Марко Рубіо.

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Хто може стати новим радником Трампа

Як пише портал, Стівен Міллер. працював із Дональдом Трампом ще під час його першого президентського терміну, і є одним із найдовіренішиз радників президента США. Наразі у Білому домі він відповідає за політику у сфері внутрішньої безпеки.

За даними Axios, його ім'я у цьому контексті з'явилося незабаром після того, як Трамп оголосив про наміри номінувати Майкла Волца послом США при ООН, що безпосередньо означало його звільнення з посади радника з нацбезпеки.

Зазначається, що про Стівена Міллера у Білому домі відгукуються позитивно. Видання зауважує, що він зміг налагодити роботу Ради з питань внутрішньої безпеки, відповідальної зокрема за протидію нелегальній міграції.

Марко (Рубіо – 24 Канал) і Стівен дуже тісно співпрацювали в питаннях імміграції, і це може бути ідеальним поєднанням,

– розповів один зі співрозмовників порталу у Білому домі.

Водночас інше джерело зазначило, що "багато хто" в Білому домі вважає Стівена Міллера "ідеальною людиною" на посаду радника Дональда Трампа з нацбезпеки.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію та повідомлення ЗМІ про відставку Майка Волца з посади свого радника з національної безпеки. Натомість він запропонував йому посаду посла США в ООН.