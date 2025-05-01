Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника США.

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Кому Трамп передасть посаду радника з нацбезпеки

Після відставки Майка Волца Дональд Трамп одразу знайшов йому заміну. Президент призначить своїм радником нинішнього державного секретаря Марко Рубіо. Таким чином Трамп з Рубіо продовжуватимуть робити все можливе, аби зробити "Америку та світ знову безпечними".

Державний секретар Марко Рубіо обійматиме посаду радника з національної безпеки, продовжуючи своє тверде лідерство в Державному департаменті,

– повідомив президент США.

Майк Волц натомість отримає від Дональда Трампа іншу посаду. Президент висунув його кандитатуру на посаду наступного Посла Сполучених Штатів в ООН. Трамп додав, що Волц завжди ставив інтереси Сполучених Штатів вище за свої, тому буде корисним, виконуючи нову роботу.