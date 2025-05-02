Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники, ознакомленных с этим вопросом, передает 24 Канал. Отметим. что сейчас эту должность временно занимает государственный секретарь США Марко Рубио.

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Кто может стать новым советником Трампа

Как пишет портал, Стивен Миллер. работал с Дональдом Трампом еще во время его первого президентского срока, и является одним из самых доверенных советников президента США. Сейчас в Белом доме он отвечает за политику в сфере внутренней безопасности.

По данным Axios, его имя в этом контексте появилось вскоре после того, как Трамп объявил о намерениях номинировать Майкла Волца послом США при ООН, что непосредственно означало его увольнение с должности советника по нацбезопасности.

Отмечается, что о Стивене Миллере в Белом доме отзываются положительно. Издание отмечает, что он смог наладить работу Совета по вопросам внутренней безопасности, ответственной в частности за противодействие нелегальной миграции.

Марко (Рубио – 24 Канал) и Стивен очень тесно сотрудничали в вопросах иммиграции, и это может быть идеальным сочетанием,

– рассказал один из собеседников портала в Белом доме.

В то же время другой источник отметил, что "многие" в Белом доме считают Стивена Миллера "идеальным человеком" на должность советника Дональда Трампа по нацбезопасности.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подтвердил информацию и сообщения СМИ об отставке Майка Уолца с должности своего советника по национальной безопасности. Вместо этого он предложил ему должность посла США в ООН.