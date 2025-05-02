Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что президент США любит делать "чистку" своего окружения. Между тем у Виткоффа накопилось немало "недостатков".

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Почему Виткофф может не стать советником по нацбезопасности США

По словам политтехнолога, Трамп имеет определенный стиль руководства – он меняет должностных лиц Белого дома и не действует так, как Владимир Путин или Джо Байден, когда их люди "сидят до конца". Поэтому стоит ожидать, что американские чиновники со временем будут уходить в отставку.

Так, первым стал Волц. Его кандидатуру президент США выдвинул на должность следующего Посла Соединенных Штатов в ООН. В этот "список" могут попасть и Илон Маск, и Уиткофф.

К 100 дням президентства Трампа New York Post собрал все "грехи" Уиткоффа, все подозрения относительно него, весь негатив и опубликовал в виде большого материала. Это была сознательная критика администрации со стороны республиканского медиа,

– сказал он.

Шейтельман отметил, что Уиткоффу, чтобы попасть на должность советника по нацбезопасности, нужно будет пройти допрос Конгресса, где он не имеет права солгать, ведь тогда это будет уголовное дело. А "курьезных" историй он имеет немало, например, совместный бизнес с российским олигархом и связь с российской мафией.

Поэтому Виткофф будет держаться от любых должностей, где он бы сначала должен был пройти допрос, как от огня,

– подытожил политтехнолог.

К слову, издание Axios сообщило, что наиболее вероятным кандидатом на должность советника по нацбезопасности является заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер. Сейчас в Белом доме он отвечает за политику в сфере внутренней безопасности.