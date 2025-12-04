Макрон предложил новый формат перемирия между Россией и Украиной

Президент Франции призвал Россию прекратить удары по критическим объектам Украины. Эммануэль Макрон считает, что оккупанты должны воздерживаться от подобных атак по крайней мере три месяца.

Такое мнение французский лидер высказал во время совместной пресс-конференции с Си Цзиньпинем, передает 24 Канал.

Какое перемирие предложил Макрон?

Макрон заявил, что война в Украине представляет серьезную угрозу для европейской безопасности и международного порядка. Он отметил, что Китай и Франция могут сотрудничать для того, чтобы как можно быстрее наступил мир. Французский президент выразил надежду, что лидер Китая поспособствует тому, чтобы достичь частичного перемирия в воздухе.

Макрон предлагает установить мораторий на удары по критическим объектам инфраструктуры до конца зимы.

Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поддерживает мирное соглашение, но надеется на справедливый компромисс, приемлемый для всех сторон.

Напомним, что 3 декабря Макрон прибыл в Китай с трехдневным визитом. Одна из его целей – убедить Китай надавить на Россию для достижения прекращения огня.