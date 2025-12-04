Макрон запропонував новий формат перемир'я між Росією та Україною

Президент Франції закликав Росію припинити удари по критичних об'єктах України. Еммануель Макрон вважає, що окупанти мають утримуватися від подібних атак принаймні три місяці.

Таку думку французький лідер висловив під час спільної пресконференції з Сі Цзіньпіном, передає 24 Канал.

Яке перемир'я запропонував Макрон?

Макрон заявив, що війна в Україні становить серйозну загрозу для європейської безпеки та міжнародного порядку. Він наголосив, що Китай та Франція можуть співпрацювати для того, аби якнайшвидше настав мир. Французький президент висловив сподівання, що лідер Китаю посприяє тому, аби досягти часткового перемир'я у повітрі.

Макрон пропонує встановити мораторій на удари по критичних об'єктах інфраструктури принаймні до кінця зими.

Сі Цзіньпін підтвердив, що Китай підтримує мирну угоду, але сподівається на справедливий компроміс, прийнятний для всіх сторін.

Нагадаємо, що 3 грудня Макрон прибув до Китаю з триденним візитом. Одна з його цілей – переконати Китай натиснути на Росію для досягнення припинення вогню.