Рютте заявил о временном открытии окна возможностей для мира в Украине

Сейчас открылось окно возможностей для прогресса в вопросе достижения мира между Украиной и Россией. В течение ближайших двух недель есть шанс достичь результатов.

Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 14 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий для Anadolu.

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Какие возможности будут для Украины

Марк Рютте сообщил о возможных улучшениях в ближайшее время.

Я думаю, что сейчас существует окно возможностей – на этой неделе, а также в течение следующих 10 дней или двух недель - действительно вывести весь вопрос по Украине на более благоприятный уровень,

– считает генсек НАТО.

По его мнению, успехов можно достичь под руководством украинского президента Владимира Зеленского, а также благодаря активному участию американского правительства. Он добавил, что важную роль в этом вопросе также играет Турция.

Напомним, днях министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Во время него они обменялись мнениями относительно возможных переговоров между Украиной и Россией.