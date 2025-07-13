В США мошенник с помощью ИИ имитировал голос Марко Рубио: Госдепартамент принял меры

В Соединенных Штатах неизвестный выдавал себя за госсекретаря Марко Рубио, имитируя его голос с помощью ИИ. Из-за этого внешнеполитическое ведомство США разослало предупреждение в дипломатические учреждения и государственные органы.

Так, только за прошедшую неделю фейковый "Марко Рубио" пытался связаться по меньшей мере с тремя министрами иностранных дел других стран, сенатором США и губернатором одного из штатов.

Отмечается, что злоумышленник использует для связи голосовую почту, мессенджер Signal и текстовые сообщения. Он создал аккаунт с именем пользователя, похожим на официальное служебное имя Рубио.

Неизвестный посылал чиновникам голосовые и текстовые сообщения, что имитирующие голос и стиль письма самого Рубио с помощью программного обеспечения на базе искусственного интеллекта.

Государственный департамент знает об этом инциденте и сейчас следит за этим вопросом и занимается им. Ведомство серьезно относится к своей обязанности по защите своей информации и постоянно принимает меры для улучшения кибербезопасности ведомства,

– сообщила прессе пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс.

Один из чиновников рассказал АР, что попытки мошенника выдать себя за Рубио были неудачными и "не очень изящными". Однако другой чиновник считает "благоразумным" решение Госдепа разослать письма сотрудникам и иностранным правительствам – не в последнюю очередь из-за усиления усилий иностранных субъектов по компрометации информационной безопасности.