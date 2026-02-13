"Это ужасно": Рубио отреагировал на массированные удары по Украине
- Госсекретарь США Марко Рубио назвал массированные удары по Украине "ужасными" из-за страданий мирного населения.
- Америка под руководством Дональда Трампа активно работает над скорейшим прекращением войны, чтобы уменьшить страдания людей.
Белый дом под руководством Дональда Трампа активно работает над мирным завершением войны в Украине. Они стремятся уменьшить страдания населения после массированных ударов России.
Америка активно продолжает работать над мирным завершением войны. Об этом заявил госсретарь США Марко Рубио, пишет CNN.
Как Рубио отреагировал на массированные удары по Украине?
Перед отъездом в Мюнхен на конференцию по безопасности, 12 февраля, журналисты спросили Рубио о последствиях массированных ударов России по Украине. Он ответил, что они вызывают такие страдания мирного населения является "ужасным".
Это война, и это действительно ужасно. Вот почему мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года, страдания невероятные. Именно в этом и есть проблема войн,
– заявил госсекретарь США.
Марко Рубио отметил, что Америка во главе с Дональдом Трампом упорно работает для скорейшего завершения войны. Основной их целью является прекращение страданий мирного населения.
Когда могут быть новые массированные атаки?
Россия угрожает запуском ракеты "Орешник", чтобы давить политически и демонстрировать потенциал ядерного удара по Европе. В Украине 12 февраля дважды за день фиксировали угрозу баллистики средней дальности с полигона "Капустин Яр", но впоследствии пуски не подтвердились. Эксперты говорят, что это создает атмосферу страха, но не свидетельствует о реальной готовности к ядерной эскалации
До того, 11 февраля, россия осуществила внезапный удар "Кинжалами" по Львову. Эксперты отмечают, что очевидно, оккупанты увидели в городе что-то такое, что надо было немедленно уничтожить. Однако, силам ПВО удалось обезвредить ракеты.
Также КГГА предупреждает о возможных новых массированных обстрелах, пока сохраняется низкая температура воздуха. В Киеве энергетики работают круглосуточно, а самих жителей города призывают сделать запасы питьевой воды.