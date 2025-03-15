Спасала похищенных украинских детей: Маск отменил финансирование команды Йельского университета

Американский миллиардер Илон Маск проводит масштабные сокращения финансирования правительства США. Вследствие этого приостановилась работа команды Йельского университета.

Она помогла спасти сотни украинских детей, которые похитила Россия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Что известно о работе команды Йельского университета

Правительство Соединенных Штатов финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета.

Они использовали технологии с открытым кодом для отслеживания пропавших детей и передавали свои выводы украинской власти, чтобы помочь вернуть их домой. Однако теперь из-за сокращения федерального финансирования Маском работа команды прекратится.

Отметим, что, по данным правительства Украины, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия похитила почти 20 тысяч детей.

В частности, с помощью них Кремль пытается восполнить потери в войне. Их тщательно обрабатывают пропагандой, предлагают деньги, квартиры и бесплатное обучение. В будущем украинские дети могут стать мобилизационным ресурсом для российских войн.