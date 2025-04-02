Маск в ближайшие недели уйдет с должности, хотя Трамп им доволен, – Politico

Дональд Трамп доволен работой Илона Маска и его инициативой с Департаментом эффективности правительства США (DOGE). Однако вскоре для миллиардер вернется к своему бизнесу.

Американский президент якобы поделился планами со своим ближайшим окружением. Об этом пишет Politico со ссылкой на инсайдеров, передает 24 Канал.

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Когда Маск уйдет с должности

Вероятно, изменения связаны с окончанием 130-дневного периода пребывания Маска в должности "специального государственного служащего" – в конце мая или в начале июня.

Напомним, Трамп уже говорил о возвращении миллиардера к бизнесу, а Маска спрашивали, будет ли он готов уйти после окончания срока.

Я думаю, что мы выполним большую часть работы, необходимой для сокращения дефицита на 1 триллион долларов за это время,

– ответил предприниматель.

Интересно, что некоторые чиновники Белого дома якобы радуются новости и "чувствуют все большее облегчение", ведь воспринимали Маска как политическую проблему из-за его непредсказуемости.

Однако высокопоставленные чиновники считают, что миллиардер все-таки сохранит неформальную роль советника и продолжит изредка появляться на территории президентской резиденции. Более того, каждый, кто думает, что Маск полностью исчезнет из окружения Трампа, якобы "обманывает себя".

К слову, ранее компания SpaceX просила правительство США освободить ее от уплаты импортных пошлин на китайские товары, необходимые для производства терминалов Starlink. Сейчас в стране нет аналогов, однако они могут появиться в 2026 году.