Маск в ближайшие недели уйдет с должности, хотя Трамп им доволен, – Politico
- Илон Маск, вероятно, покинет пост в конце мая или в начале июня – после окончания 130-дневного периода "специального государственного служащего".
- Некоторые чиновники Белого дома якобы "чувствуют облегчение", хотя миллиардер может сохранить неформальную роль советника Дональда Трампа.
Дональд Трамп доволен работой Илона Маска и его инициативой с Департаментом эффективности правительства США (DOGE). Однако вскоре для миллиардер вернется к своему бизнесу.
Американский президент якобы поделился планами со своим ближайшим окружением. Об этом пишет Politico со ссылкой на инсайдеров, передает 24 Канал.
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Когда Маск уйдет с должности
Вероятно, изменения связаны с окончанием 130-дневного периода пребывания Маска в должности "специального государственного служащего" – в конце мая или в начале июня.
Напомним, Трамп уже говорил о возвращении миллиардера к бизнесу, а Маска спрашивали, будет ли он готов уйти после окончания срока.
Я думаю, что мы выполним большую часть работы, необходимой для сокращения дефицита на 1 триллион долларов за это время,
– ответил предприниматель.
Интересно, что некоторые чиновники Белого дома якобы радуются новости и "чувствуют все большее облегчение", ведь воспринимали Маска как политическую проблему из-за его непредсказуемости.
Однако высокопоставленные чиновники считают, что миллиардер все-таки сохранит неформальную роль советника и продолжит изредка появляться на территории президентской резиденции. Более того, каждый, кто думает, что Маск полностью исчезнет из окружения Трампа, якобы "обманывает себя".
К слову, ранее компания SpaceX просила правительство США освободить ее от уплаты импортных пошлин на китайские товары, необходимые для производства терминалов Starlink. Сейчас в стране нет аналогов, однако они могут появиться в 2026 году.