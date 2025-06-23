Трамп прокомментировал слова Медведева о возможности передачи ядерного оружия Ирану

Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети TruthSocial.

Смотрите также США ожидают ударов Ирана в ближайшие двое суток, – Reuters

Трамп прокомментировал заявление Медведева

В своей заметке президент США поставил под сомнение адекватность риторики, которую выражает Медведев.

"Неужели я слышал, как бывший президент Медведев из России так небрежно бросается словом на "букву Я" (ядерное), и говорит, что он и другие страны собираются передать Ирану ядерные боеголовки? Он действительно это сказал, или мне просто показалось? Если он действительно это сказал и это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне НЕМЕДЛЕННО", – написал Трамп.

Трамп подчеркнул недопустимость такого легкомысленного отношения к ядерной тематике, "слово на "букву Я" не должно использоваться так легкомысленно".

"Думаю, именно поэтому Путин – "босс", – высказал свое мнение он.

Отметим, что скандальное заявление Медведева появилось после ударов США по ядерным объектам Ирана.