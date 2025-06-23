Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Трампа в соцмережі TruthSocial.

Дивіться також США очікують ударів Ірану в найближчі дві доби, – Reuters

Трамп прокоментував заяву Медведєва

У своєму дописі президент США поставив під сумнів адекватність риторики, яку висловлює Медведєв.

"Невже я чув, як колишній президент Медведєв з Росії так недбало кидається словом на '"букву Я" (ядерне), і каже, що він та інші країни збираються передати Ірану ядерні боєголовки? Він справді це сказав, чи мені просто здалося? Якщо він дійсно це сказав і це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені НЕГАЙНО", – написав Трамп.

Трамп наголосив на неприпустимості такого легковажного ставлення до ядерної тематики, "слово на "букву Я" не повинно використовуватися так легкодумно".

"Гадаю, саме тому Путін – "бос", – висловив свою думку він.

Зазначимо, що скандальна заява Медведєва з'явилася після ударів США по ядерних об'єктах Ірану.