Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети TruthSocial.

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Трамп прокомментировал заявление Медведева

В своей заметке президент США поставил под сомнение адекватность риторики, которую выражает Медведев.

"Неужели я слышал, как бывший президент Медведев из России так небрежно бросается словом на "букву Я" (ядерное), и говорит, что он и другие страны собираются передать Ирану ядерные боеголовки? Он действительно это сказал, или мне просто показалось? Если он действительно это сказал и это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне НЕМЕДЛЕННО", – написал Трамп.

Трамп подчеркнул недопустимость такого легкомысленного отношения к ядерной тематике, "слово на "букву Я" не должно использоваться так легкомысленно".

"Думаю, именно поэтому Путин – "босс", – высказал свое мнение он.

Отметим, что скандальное заявление Медведева появилось после ударов США по ядерным объектам Ирана.