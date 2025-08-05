В МИД России заявили, что страна снимает ограничения на развертывание наземных ракет средней и малой дальности. По словам Медведева, это якобы следствие антироссийской политики стран НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в соцсети "X".

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Какое заявление сделал Медведев?

Заместитель председателя Совета безопасности России вспомнил о заявлении Министерства иностранных дел его страны о снятии ограничений на развертывание наземных ракет средней и малой дальности. По его словам, на это повлияла политика стран НАТО в отношении России.

Заявление Министерства иностранных дел России о снятии моратория на размещение ракет средней и малой дальности является следствием антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой всем нашим противникам придется считаться. Ожидайте дальнейших шагов,

– сказал Медведев.

Ранее президент США в ответ на угрозы Медведева заявлял о 2 атомных лодках, которые он приказал разместить в "соответствующих регионах".

Дональд Трамп отметил, что такие меры необходимы на всякий случай, в частности, если "эти глупые и провокационные заявления" заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева будут чем-то большим чем просто слова.

"Слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям. Надеюсь, это не один из таких случаев. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", – сказал американский лидер.