Громкая ссора между Трампом и Мелони: премьер-министр якобы "умоляла" президента США о фотографии

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы "умоляла" его сфотографироваться вместе на полях саммита G7.

Об этом сообщает Clash Report.

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Что на самом деле произошло на саммите G7?

Дональд Трамп озвучил свою версию инцидента, который произошел на днях во время саммита во Франции.

Она (Мелони, – 24 Канал) так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не стал этого делать, но мне стало её жалко,

– сказал американский лидер в интервью итальянскому телеканалу.

В свою очередь сама Джорджия Мелони назвала заявления Трампа "полностью выдуманными" и подчеркнула, что "Италия и я никогда не умоляем".

Я, честно говоря, потрясена. Не понимаю, почему президент США так ведет себя со своими союзниками. В конце концов, это происходит не впервые. Могу только сказать – жаль, что он не проявляет такой же решимости в отношении врагов Запада, врагов США, лидеров, к которым он, напротив, оказывается гораздо более уступчивым. Но он должен помнить одно: Италия и я никогда не умоляем,

– подчеркнула политик.

Стоит отметить, что недавние резонансные заявления Трампа возмутили также других итальянских чиновников. В частности, глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня, а министр обороны Гвидо Крозетто назвал это новым "промахом" Трампа.

Напомним, весной этого года между Трампом и Мелони также разгорелся конфликт — тогда причиной стала критика президента США в адрес Папы Римского.

По словам Мелони, высказывания Трампа были "неприемлемыми", ведь Папа как глава Католической церкви закономерно призывает к миру и выступает против любых войн.