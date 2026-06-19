Про це повідомляє Clash Report.

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Що насправді сталося на саміті G7?

Дональд Трамп озвучив свою версію інциденту, який стався днями під час саміту у Франції.

Вона (Мелоні, – 24 Канал) так сильно хотіла фото зі мною. Я не робив би цього, але мені стало її шкода,

– сказав американський лідер в інтерв'ю італійському телеканалу.

Натомість сама Джорджа Мелоні назвала заяви Трампа "повністю вигаданими" і наголосила, що "Італія і я ніколи не благаємо".

Я, чесно кажучи, вражена. Не розумію, чому президент США поводиться так із своїми союзниками. Зрештою, це трапляється не вперше. Можу лише сказати – шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу, ворогів США, лідерів, до яких він, навпаки, виявляється набагато поступливішим. Але він повинен пам’ятати одне: Італія і я ніколи не благаємо,

– наголосила політикиня.

Варто зазначити, що нещодавні резонансні заяви Трампа обурили також інших італійських посадовців. Зокрема, глава МЗС Італії Антоніо Таяні скасував свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня, а міністр оборони Гвідо Крозетто назвав це новим "промахом" Трампа.

Нагадаємо, навесні цього року між Трампом та Мелоні також спалахнув конфлікт – тоді причиною стала критика президента США на адресу Папи Римського.

За словами Мелоні, висловлювання Трампа були "неприйнятними", адже Папа як глава Католицької церкви закономірно закликає до миру та виступає проти будь-яких воєн.