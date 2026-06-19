Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу пояснив, як Європа може використати стиль Трампа на користь України. За його словами, якщо Вашингтон хоче європейської участі в інших кризах, партнери можуть вимагати від Трампа політичного сигналу для республіканців щодо голосування за допомогу Україні.

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Європа може говорити з Трампом його мовою

Трамп розглядає різні варіанти тиску на Росію, але для України важливо, чи перейде він від розмов до дій. Рашкін вважає, що з нинішнім президентом США треба діяти в його ж логіці – через угоди, обмін інтересами й чітке розуміння, що саме союзники хочуть отримати.

З цим президентом потрібно все бачити транзакційно: якщо вам щось від нього потрібно, скажіть йому про це. Інакше як ми досягнемо тієї великої угоди?,

– пояснив Рашкін.

У цій логіці для Європи може з'явитися простір для маневру через ситуацію довкола Ормузької протоки. Трамп може хотіти, щоб союзники взяли на себе частину цієї проблеми, а натомість він повернувся до українського питання й показав готовність тиснути на Росію не лише словами.

Ви знімаєте з моїх рук цей жахливий актив під назвою Ормузька протока, а я, так і бути, подивлюся в бік Росії та України,

– описав він можливу логіку Трампа.

Для європейців це шанс не просто погодитися на новий складний напрям, а виставити свою умову. Якщо Трамп хоче підтримки у близькосхідній кризі, союзники можуть прив'язати цю розмову до конкретного рішення щодо України.

Сигнал республіканцям важливіший за нові заяви

Найпряміший важіль зараз – законопроєкт про допомогу Україні, який уже підтримала Палата представників.

Нагадаємо! 12 червня 2026 року Комітет Сенату США з питань збройних сил підтримав свою версію Закону про національну оборону (NDAA), у якій передбачили 750 мільйонів доларів для Ukraine Security Assistance Initiative. Через цю програму американські компанії отримують фінансування на виробництво озброєння для українських військових. Окремо в документі прописали, що ці кошти не можуть використовуватися для будь-яких рішень, які визнавали б суверенітет Росії над міжнародно визнаною територією України.

Далі питання впирається в Сенат і позицію республіканців, які можуть чекати сигналу від Трампа, щоб не піти проти його політичної волі.

У твоєму Конгресі сидить законопроєкт, який уже підтримала Палата представників. Непогано було б, щоб ти дав своїм республіканцям у Сенаті сигнал проголосувати за допомогу Україні,

– пояснив громадський і політичний діяч зі США.

Санкції проти Росії можуть звучати гучно, але без реального ефекту Кремль сприйматиме їх як частину гри. Рашкін наголосив, що військова допомога Україні є іншим типом тиску, бо вона напряму змінює ситуацію для російської армії.

Є два види тиску на Росію: санкції і допомога Україні. Санкції не працюють, якщо це санкції, як їх розуміє Путін, – щоб можна було похихикати,

– сказав Рашкін.

Фактично Європа може перехитрити Трампа його ж методом: узяти його бажання домовлятися й обмінюватися поступками та прив'язати це до рішення, яке потрібне Україні. Для Києва таким результатом був би не черговий коментар про тиск на Росію, а політичний дозвіл республіканцям підтримати допомогу.

Рашкін пояснив, як Європа може перехитрити Трампа його ж методом: дивіться відео

Що Україна хоче отримати від США на саміті G7?

Напередодні саміту G7 у Франції в червні 2026 року Україна підходить до перемовин із сильнішими позиціями, ніж ще кілька місяців тому. У Politico зазначають, що Київ має кілька важливих аргументів: розвиток безпілотних технологій, стабілізацію ситуації на фронті та активнішу співпрацю з європейськими партнерами. Саме це, на думку української сторони, створює рідкісне вікно можливостей, щоб переконати Дональда Трампа приділити більше уваги війні.

Ще одним козирем Києва на саміті стане розвиток власної оборонної промисловості. Україна вже домовилася з партнерами про спільне виробництво дронів і зброї: британські компанії мають поставити цього року 120 тисяч безпілотників, у травні подібну угоду уклали з Канадою, а німецький концерн Rheinmetall запустив спільні проєкти з українськими підприємствами у сфері ракетного озброєння та бронетехніки.

Київ і європейські союзники готують до розмови з Трампом три головні прохання. Перше – продовження військової підтримки, насамперед у сфері ППО та ракет до Patriot. Друге – додаткове фінансування, адже Україна прагне отримати ще щонайменше 20 мільярдів євро для посилення позицій на полі бою. Третє – новий санкційний тиск на Москву, зокрема щодо російського нафтового експорту.