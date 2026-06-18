18 июня, 09:59
В США обнародовали официальный текст соглашения с Ираном, который ранее "слили" в СМИ
18 июня США и Иран подписали мирный меморандум в цифровом формате. Ключевыми пунктами документа называют прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива.
Американские чиновники обнародовали подробные положения меморандума о взаимопонимании, об этом пишет Axios.
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Какие пункты включает меморандум о взаимопонимании?
В целом меморандум содержит 14 основных пунктов.
- Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран, а также их союзники в текущей войне, подписывая настоящий Меморандум о взаимопонимании, заявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане, и обязуются отныне не начинать никакой войны или военной операции друг против друга, воздерживаться от угроз применения силы или её применения друг против друга, а также обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение закрепит окончательное прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, а также другие положения настоящего пункта.
- Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.
- Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран обязуются провести переговоры и заключить окончательное соглашение в течение не более чем 60 дней, с возможностью продления этого срока по взаимному согласию.
- Немедленно после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты Америки начнут снятие своей морской блокады и устранение любых препятствий или ограничений в отношении Исламской Республики Иран, а также полностью прекратят морскую блокаду в течение 30 дней. В течение этого периода интенсивность судоходства будет пропорциональна объемам довоенного судоходства, которые восстанавливает Исламская Республика Иран. Соединенные Штаты Америки также обязуются вывести свои войска из окрестностей Исламской Республики Иран в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.
- После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного прохода торговых судов без взимания платы в течение 60 дней исключительно из Персидского залива в Оманское море и в обратном направлении. Движение торговых судов начнётся немедленно, а с учётом необходимости устранения технических и военных препятствий и проведения Исламской Республикой Иран работ по разминированию оно будет налажено в течение 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с Султанатом Омана с целью определения будущего управления и морских служб в Ормузском проливе, в сотрудничестве с другими государствами, граничащими с Персидским заливом, в соответствии с действующим международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива.
- Соединённые Штаты Америки обязуются совместно с региональными партнёрами разработать окончательный, согласованный обеими сторонами план на сумму не менее 300 миллиардов долларов для восстановления и экономического развития Исламской Республики Иран. Механизм реализации этого плана будет окончательно определен в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. Все необходимые лицензии, освобождения от требований и разрешения, требуемые для соответствующих финансовых операций, будут предоставлены Соединенными Штатами Америки.
- Соединенные Штаты Америки обязуются отменить все виды санкций против Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Совета управляющих МАГАТЭ и все односторонние санкции США — как первичные, так и вторичные — в соответствии с согласованным графиком в рамках окончательного соглашения. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты Америки признают чрезвычайную важность вышеупомянутого вопроса об отмене санкций и выразили намерение незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров с целью достижения взаимного согласия по ним.
- Исламская Республика Иран вновь подтверждает, что она не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. Соединённые Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились решить вопрос об утилизации запасов обогащённого материала в соответствии с механизмом, который будет согласован сторонами согласно графику, указанному в пункте 7, причем минимальной методикой будет разбавление на месте под наблюдением МАГАТЭ. Обе стороны также договорились обсудить вопрос об обогащении и другие взаимно согласованные вопросы, связанные с ядерными потребностями Исламской Республики Иран, на основе приемлемых рамок, которые будут согласованы в окончательном соглашении. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящего пункта. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран признают решающее значение вышеупомянутых ядерных вопросов и выражают намерение незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров с целью достижения взаимного согласия по ним.
- До заключения окончательного соглашения Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договариваются о сохранении статус-кво. Исламская Республика Иран сохранит нынешний статус-кво своей ядерной программы, а Соединенные Штаты Америки не будут вводить никаких новых санкций и не будут развертывать дополнительные военные силы в регионе.
- Соединенные Штаты Америки обязуются, что сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до отмены санкций Министерство финансов США будет выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и производных от них, а также на все связанные с этим услуги, включая банковские операции, страхование, транспортировку и т. д.
- Соединенные Штаты Америки обязуются обеспечить полную доступность для использования замороженных или ограниченных в использовании средств и активов Исламской Республики Иран после вступления в силу настоящего Меморандума о взаимопонимании. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран согласуют между собой процедуры, связанные с разблокированием этих средств, в ходе переговоров. Такие средства, независимо от того, остаются ли они на исходном счете или перечисляются, должны быть полностью доступны для осуществления платежей в пользу любого конечного бенефициара, определенного Центральным банком Исламской Республики Иран. Соединённые Штаты Америки обязуются выдать все необходимые лицензии и разрешения.
- Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договариваются о создании исполнительного механизма для мониторинга успешного выполнения настоящего Меморандума о взаимопонимании и соблюдения условий будущего окончательного соглашения.
- После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и при условии начала выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума, а также дальнейшего выполнения этих мер, Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно в отношении остальных пунктов.
- Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, имеющей обязательную силу.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Тегеран якобы согласился не разрабатывать ядерное оружие, однако информацию о возможных финансовых выплатах Ирану он назвал "фейковыми новостями".