У Трампа устроили "подставу" Мерцу, внезапно изменив программу визита, – NYT
- Команда Дональда Трампа изменила программу визита канцлера Германии Фридриха Мерца, перенеся встречу в Овальном кабинете на начало визита, что создало неудобства для немецкой стороны.
- Основными темами переговоров между Мерцем и Трампом будут усилия по прекращению войны в Украине, реакция НАТО на внешние угрозы и таможенный конфликт между США и ЕС.
В четверг, 5 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Вашингтон. Однако команда президента США изменила программу, что ставит Мерца в неудобное положение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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Чего ждать от переговоров Трампа и Мерца
Администрация Дональда Трампа перенесла встречу в Овальном кабинете на начало визита, поместив ее в график перед рабочим обедом. Немецкие чиновники ожидали, что сначала будет обед, который позволит обсудить спорные вопросы приватно до появления перед камерами.
Издание отмечает, что Трамп неоднократно использовал встречи в Овальном кабинете перед журналистами, чтобы атаковать и ставить в неудобное положение своих коллег. Наиболее известными стали споры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Команда Мерца понимает, насколько важна первая встреча между лидерами. Помощники Мерца, которые проинформировали журналистов перед визитом, пообщались с советниками других лидеров, посетивших Вашингтон, чтобы узнать об их опыте. Мерц сам пообщался со многими из этих лидеров, в частности недавно позвонил Рамафосе,
– указывают журналисты.
В центре переговоров Мерца и Трампа будут усилия по прекращению войны в Украине, реакция НАТО на растущие внешние угрозы, а также таможенный конфликт между США и ЕС. СМИ пишут, что Мерц ясно дал понять, что едет не как "проситель" и будет уверенно отстаивать европейские позиции.
Немецкое издание Bild предполагает, что встреча Трампа и Мерца может приобрести непредсказуемый характер, если США попытаются спровоцировать канцлера вопросами о политпартии АдГ. "Эта тема может стать испытанием дипломатических способностей Мерца", – считают журналисты.
Также там отмечают, что принимающая сторона поселила немецкого канцлера в гостевом доме, который имеет репутацию "самого роскошного отеля в мире"