Мерц не думает, что война в Украине закончится быстро

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц снизил ожидания относительно завершения войны России с Украиной в ближайшее время. По его мнению, она не закончится быстро

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Мерца, которое цитируют Deutsche Welle.

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Что заявил канцлер Германии о войне России с Украиной

Фридрих Мерц прокомментировал возможность завершения войны на пресс-конференции в Берлине в среду, 21 мая.

Пока нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро,

– заверил он.

В то же время политик подчеркнул, что можно надеяться на реализацию предложения Папы Римского провести прямые переговоры между Украиной и Россией в Ватикане. Он отметил важность "активной, поддерживающей и сильной" роли Германии в мирных усилиях.

К слову, президент Финляндии заявил, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться уже на следующей неделе в Ватикане. По его словам, Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании войны России против Украины.

В свою очередь Папа Римский подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры Украины и России. Он сообщил об этом во время разговора с премьером Италии Джорджией Мелони.