02:06, 21 мая

Во время телефонного разговора Дональд Трамп просил Владимира Путина, чтобы тот выступил с предложением о мире, которую Украина и европейцы не отвергнут сразу. Президент США также хочет, чтобы Киев и Москва провели двусторонним прямые переговоры.

Об этом сообщает издание Axios, которому информацию предоставили осведомленные источники.