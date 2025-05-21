О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 21 мая, сообщает 24 Канал.
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"Шахеды" атаковали Сумы
Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что пострадали 2 предприятия на территории города.
Так, враг атаковал два предприятия на территории города ударными БпЛА типа “Шахед”.
По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому - 2.
Информации о погибших или пострадавших пока нет.
Взрывы прогремели в Киеве.
Взрывы в Сумах
В 03:33 местные СМИ начали писать, что в Сумах люди услышали взрывы. Более того, в части города пропал свет.
Взрывы в Харькове
Харьковская область подверглась атаке ударных БпЛА ночью 21 мая. В городе раздавались взрывы.
Трамп просил Путина предложить Украине и Европе то, с чем они могут согласиться, – Axios
Во время телефонного разговора Дональд Трамп просил Владимира Путина, чтобы тот выступил с предложением о мире, которую Украина и европейцы не отвергнут сразу. Президент США также хочет, чтобы Киев и Москва провели двусторонним прямые переговоры.
Об этом сообщает издание Axios, которому информацию предоставили осведомленные источники.
Тульскую область России атакуют дроны
В Тульской области прогремели взрывы. Как сообщили россияне, громко было в небе в городе Алексин. Власти Тульской области отметили, что система ПВО якобы сбивает дроны.