Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 травня, повідомляє 24 Канал.

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05:40, 21 травня

"Шахеди" атакували Суми

Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що постраждали 2 підприємства на території міста.

Так, ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу “Шахед”.

По одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому — 2.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.

03:42, 21 травня

Вибухи пролунали в Києві.

03:38, 21 травня

Вибухи у Сумах

О 03:33 місцеві ЗМІ почали писати, що в Сумах люди почули вибухи. Ба більше, у частині міста зникло світло.

02:28, 21 травня

Вибухи в Харкові

Харківська область зазнала атаки ударних БпЛА вночі 21 травня. В місті лунали вибухи.

02:06, 21 травня

Трамп просив Путіна запропонувати Україні та Європі те, з чим вони можуть погодитися, – Axios

Під час телефонної розмови Дональд Трамп просив Владіміра Путіна, щоб той виступив із пропозицією щодо миру, яку Україна і європейці не відкинуть одразу. Президент США також хоче, щоб Київ та Москва провели двостороннім прямі переговори.

Про це повідомляє видання Axios, якому інформацію надали обізнані джерела.

00:11, 21 травня

Тульську область Росії атакують дрони

У Тульській області пролунали вибухи. Як повідомили росіяни, гучно було в небі в місті Алексин. Влада Тульської області зазначила, що система ППО нібито збиває дрони.