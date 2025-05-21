02:06, 21 травня

Під час телефонної розмови Дональд Трамп просив Владіміра Путіна, щоб той виступив із пропозицією щодо миру, яку Україна і європейці не відкинуть одразу. Президент США також хоче, щоб Київ та Москва провели двостороннім прямі переговори.

Про це повідомляє видання Axios, якому інформацію надали обізнані джерела.