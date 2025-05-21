Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 травня, повідомляє 24 Канал.
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"Шахеди" атакували Суми
Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що постраждали 2 підприємства на території міста.
Так, ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу “Шахед”.
По одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому — 2.
Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.
Вибухи пролунали в Києві.
Вибухи у Сумах
О 03:33 місцеві ЗМІ почали писати, що в Сумах люди почули вибухи. Ба більше, у частині міста зникло світло.
Вибухи в Харкові
Харківська область зазнала атаки ударних БпЛА вночі 21 травня. В місті лунали вибухи.
Трамп просив Путіна запропонувати Україні та Європі те, з чим вони можуть погодитися, – Axios
Під час телефонної розмови Дональд Трамп просив Владіміра Путіна, щоб той виступив із пропозицією щодо миру, яку Україна і європейці не відкинуть одразу. Президент США також хоче, щоб Київ та Москва провели двостороннім прямі переговори.
Про це повідомляє видання Axios, якому інформацію надали обізнані джерела.
Тульську область Росії атакують дрони
У Тульській області пролунали вибухи. Як повідомили росіяни, гучно було в небі в місті Алексин. Влада Тульської області зазначила, що система ППО нібито збиває дрони.