Мерц намекнул, что Украину нужно было брать в НАТО в 2008-ом: тогда бы войны могло не случиться

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украину могли принять в НАТО еще в 2008 году. Если бы так произошло, сейчас могло бы не быть войны на ее землях.

Он также отметил, что война вряд ли бы началась, если бы Украина сохранила свое ядерное оружие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Мерца для Fox News.

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Мерц заявил, что войны можно было бы избежать, если бы Украину приняли в НАТО в 2008 году

Канцлера Германии Фридриха Мерца в эфире Fox News спросили, что он думает о заявлениях Трампа, мол, войны бы в Украине не произошло, если бы он был президентом в 2022 году.

На это Мерц ответил, что сейчас нет смысла делать предположения о прошлом, война уже идет и ее нужно остановить.

Если бы Украину приняли в НАТО еще в 2008 году, тогда, возможно, нынешней войны удалось бы избежать,

– предположил он.

Он напомнил, что именно тогда Украина выразила желание вступить в Альянс. США поддерживали это ее стремление, но Франция и Германия – нет. Здесь тоже можно много спекулировать, отмечает он.

Также Мерц напомнил, что когда-то Украина имела третий по величине арсенал ядерного оружия. Вряд ли бы Россия нападала на Украину, если бы рисковала получить ядерный ответ.

Напоследок своего ответа Фридрих Мерц снова подчеркнул: война уже идет и ее нужно развязать, учитывая нынешние возможности.

Мерц напомнил, что Украина могла вступить в НАТО в 2008 году: смотрите видео