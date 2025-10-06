Войны в Украине можно было избежать: Меркель призналась, как помешали ей Польша и страны Балтии
- Ангела Меркель заявила, что ее инициатива создания нового формата переговоров с Путиным была заблокирована Польшей и странами Балтии, которые опасались потери единства в ЕС по российскому вопросу.
- Меркель считает, что отсутствие прямых переговоров с Путиным стало одним из факторов, которые привели к вторжению России в Украину, и подчеркнула важность поддержки США и НАТО для победы Украины в войне.
Ангела Меркель заявила, что стремилась к новому формату переговоров с Путиным. Однако некоторые страны заблокировали ее инициативу, опасаясь, что единство в ЕС по российскому вопросу может распасться.
Польша и страны Балтии были против плана Ангелы Меркель создать новый формат переговоров с президентом России. Об этом бывшая канцлер Германии заявила в интервью, что вышло на венгерском языке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.
Смотрите также Необходимо обсуждать интересы России, – Меркель неоднозначно высказалась о войне в Украине
Почему Польша и страны Балтии не поддержали Меркель?
Бывшая канцлер Германии рассказала, что после того, как поняла, что в 2021 году президент России уже не воспринимает Минские соглашения всерьез, предложила новый формат, чтобы ЕС мог вести с Путиным прямой диалог.
Однако отметила, что страны Балтии, а также Польша не поддержали такую инициативу, опасаясь отсутствия общей политики в отношении России.
В любом случае, этого не произошло. Затем я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина,
– добавила Ангела Меркель.
Также она отметила, что отсутствие прямых переговоров с Путиным повлияло на ход событий и стало одним из факторов, который привел к полномасштабному вторжению России в Украину.
Что Меркель вспомнила о Минских соглашениях?
В интервью Меркель вспомнила Минские договоренности 2015 года, к заключению которых она прилагала усилия. По ее мнению, они "принесли успокоение" до 2021 года. Дав Украине за это время укрепиться и "стать другой страной".
Важно знать! Ангела Меркель – первая женщина на посту федерального канцлера Германии. Руководила страной с 2005 по 2021 год. Канцлер стала движущей силой Минских договоренностей.
Как на переговоры с Путиным повлияла пандемия?
По словам бывшего канцлера Германии COVID-19 значительно усложнил переговорный процесс с Россией. Меркель отметила, что из-за страха Путина относительно пандемии личные встречи были невозможны, а видеоконференции не давали желаемого эффекта.
Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов,
– добавила она.
Именно пандемия стала решающим фактором политической радикализации России и ее дальнейшего нападения на Украину.
Ангела Меркель о войне в Украине: последние заявления
Бывшая канцлер Германии заявила, что Украина должна обсудить вопрос российских интересов. Добавив, что Зеленский не может единолично решать, когда наступит момент дипломатии.
С начала полномасштабного вторжения Меркель проводила политику "умиротворения" за которую ее впоследствии начали критиковать. Впоследствии она заявила, что из-за опасений эскалации со стороны России замедляла вступление Украины в НАТО.
Меркель заявила, что без поддержки США, НАТО с Украиной рискует потерять независимость из-за российской агрессии. Канцлер убеждена, что только США и НАТО способны победить в этой войне.