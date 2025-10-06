Ангела Меркель заявила, що прагнула нового формату переговорів з Путіним. Однак деякі країни заблокували її ініціативу, побоюючись, що єдність в ЄС щодо російського питання може розпастись.

Польща та країни Балтії були проти плану Ангели Меркель створити новий формат переговорів з президентом Росії. Про це колишня канцлерка Німеччини заявила в інтерв'ю, що вийшло угорською мовою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

Чому Польща та країни Балтії не підтримали Меркель?

Колишня канцлерка Німеччини розповіла, що після того, як зрозуміла, що у 2021 році президент Росії вже не сприймає Мінські угоди всерйоз, запропонувала новий формат, щоб ЄС міг вести з Путіним прямий діалог.

Однак зазначила, що країни Балтії, а також Польща не підтримали таку ініціативу, побоюючись відсутності спільної політики щодо Росії.

У будь-якому разі, цього не сталося. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна,

– додала Ангела Меркель.

Також вона зауважила, що відсутність прямих переговорів з Путіним вплинула на хід подій і стала одним з факторів, який призвів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що Меркель згадала про Мінські угоди?

У інтерв'ю Меркель пригадала Мінські домовленості 2015 року, до укладення яких вона докладала зусиль. На її думку, вони "принесли заспокоєння" до 2021 року. Давши Україні за цей час зміцнитись та "стати іншою країною".

Важливо знати! Ангела Меркель – перша жінка на посаді федерального канцлера Німеччини. Керувала країною з 2005 по 2021 рік. Канцлерка стала рушійною силою Мінських домовленостей.

Як на переговори з Путіним вплинула пандемія?

За словами колишньої канцлерки Німеччини COVID-19 значно ускладнив переговорний процес із Росією. Меркель зазначила, що через страх Путіна щодо пандемії особисті зустрічі були неможливі, а відеоконференції не давали бажаного ефекту.

Якщо ви не можете зустрітися, якщо ви не можете обговорити свої розбіжності віч-на-віч, ви не знайдете нових компромісів,

– додала вона.

Саме пандемія стала вирішальним чинником політичної радикалізації Росії та її подальшого нападу на Україну.

Ангела Меркель про війну в Україні: останні заяви