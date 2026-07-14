Рубио заявил, что США ликвидируют Международный уголовный суд

Администрация Трампа значительно активизирует свою кампанию против важной международной организации. 13 июля госсекретарь США Марко Рубио пообещал "распустить" Международный уголовный суд и призвал другие страны присоединиться к этим усилиям.

Об этом сообщает CNN.

Что сказал Рубио о МУС?

Рубио обвинил МУС в развязывании войны против США "не пулями или ракетами", а "силой так называемого международного права".

Недовольство администрации Трампа в отношении МУС берет свое начало еще в первый срок пребывания американского президента у власти. Тогда его команда критиковала эту организацию за попытки расследовать предполагаемые военные преступления, совершенные американскими войсками в Афганистане.

Вторая администрация Трампа ввела ряд санкций против должностных лиц МУС за их попытки расследовать деятельность США и Израиля.

Как отмечают в CNN, "общеправительственная кампания" по ликвидации МУС, возглавляемая Государственным департаментом, представляет собой значительную эскалацию, особенно учитывая, что она направлена на оказание давления на страны мира с целью их присоединения к суду, и угрожает потенциальным сокращением помощи США тем, кто этого не делает.

Один из чиновников Государственного департамента заявил, что страны, которые отказываются отвергать "ложный авторитет МУС", полагаясь на помощь США, вероятно, окажутся под усиленным вниманием.

Используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении нашего правительства, работая вместе с каждым союзником, с которым мы можем сотрудничать, мы будем демонтировать Международный уголовный суд – кирпичик за кирпичиком, если это будет необходимо,

– заявил Рубио.

Эти инструменты включают возможные запреты на поездки, отмену виз и ужесточение санкций.

"Мы с интересом будем наблюдать, какие страны объединятся с нами против этой угрозы для американцев, готовых рисковать своей жизнью, чтобы защитить других", – отметили в Госдепе.

Рубио обвинил МУС в том, что он "поддерживается и управляется мощной сетью левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира, объединенных враждебностью к США".

Он также отверг обвинения внешних организаций в том, что депортации администрации в Сальвадор и ее смертоносные удары с лодок по предполагаемым наркотеррористам нарушили международное право.

Напомним, что в 2025 году Трамп подписал указ о санкциях против МУС. Главная причина – выданный ордер на арест в отношении высших должностных лиц Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.