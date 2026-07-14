Про це пише CNN.

Що сказав Рубіо про МКС?

Рубіо звинуватив МКС у розв'язанні війни проти США "не кулями чи ракетами", а "силою так званого міжнародного права".

Невдоволення адміністрації Трампа щодо МКС бере початок ще у першому терміні американського президента. Тоді його команда критикувала інституцію за спроби розслідувати ймовірні воєнні злочини, скоєні американськими військами в Афганістані.

Друга адміністрація Трампа запровадила низку санкцій проти посадовців МКС за їхні спроби розслідувати діяльність США та Ізраїлю.

Як зауважують у CNN, "загальноурядова кампанія" з ліквідації МКС, очолювана Державним департаментом, є значною ескалацією, особливо враховуючи, що вона прагне чинити тиск на країни світу, щоб вони приєдналися до суду, і погрожує потенційним скороченням допомоги США тим, хто цього не робить.

Один із чиновників Державного департаменту заявив, що країни, які відмовляються відкидати "хибний авторитет МКС", покладаючись на допомогу США, ймовірно, опиняться під посиленою увагою.

Використовуючи всі інструменти, що є в розпорядженні нашого уряду, працюючи разом з кожним союзником, з яким ми можемо мати спільну справу, ми демонтуємо Міжнародний кримінальний суд — цеглинка за цеглиною, якщо це буде необхідно,

— заявив Рубіо.

Ці інструменти включають можливі заборони на поїздки, скасування віз та посилення санкцій.

"Ми з цікавістю спостерігатимемо, які країни об’єднаються з нами проти цієї загрози для американців, які готові ризикувати своїм життям, щоб захистити інших", – зазначили у Держдепі.

Рубіо звинуватив МКС у тому, що він "підтримується та керується потужною мережею лівих неурядових організацій, самовдоволених глобалістів та ворожих урядів третього світу, об'єднаних ворожістю до США".

Він також відкинув звинувачення зовнішніх організацій у тому, що депортації адміністрації до Сальвадору та її смертельні удари на човнах по ймовірних наркотерористах порушили міжнародне право.

Нагадаємо, що у 2025 році Трамп підписав указ про санкції проти МКС. Головна причина – виданий ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.