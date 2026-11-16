Попытка поджога завода по производству дронов: МИД Эстонии вызвал поверенного России

16 ноября МИД Эстонии вызвал поверенного по делам России в связи с нападением на предприятие Threod Systems. Дипломату выразили осуждение в связи с организованной разведкой попыткой поджога завода по производству военных дронов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление эстонского ведомства, Служба внутренней безопасности страны установила причастность российской военной разведки к организации нападения на производственные мощности компании.

Каковы подробности?

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что Москва все чаще использует подобные диверсии для дестабилизации.

Путин не смог достичь целей своей агрессивной войны против Украины и теперь все активнее стремится посеять неуверенность среди союзников Украины. С помощью различных диверсий Россия пытается сеять страх, расколоть наше общество и отвлечь внимание от поддержки Украины,

– подчеркнул Маргус Тсахкна.

Закрытие границы и усиление санкционного давления

Эстонский министр подчеркнул, что союзники не прекратят противодействие враждебным операциям Кремля и не ослабят давление на государство-агрессора, включая недавнее расширение санкционных списков Евросоюза на 150 физических и юридических лиц.

Вместе с нашими союзниками и партнерами мы и впредь будем разоблачать и противодействовать враждебным действиям России. Мы также не ослабим давление на агрессора. Сегодня Европейский Союз включил 150 физических и юридических лиц в свои санкционные списки. Мы продолжим работу по ужесточению санкций, усилению визовых ограничений и увеличению поддержки Украины, особенно в преддверии наступающей зимы,

– добавил Цахкна.

Кроме того, министерство иностранных дел Эстонии отдельно осудило масштабные комбинированные удары российской армии ракетами и дронами по украинским городам, продолжавшиеся в течение последних недель.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что ночью 14 ноября злоумышленники планировали устроить взрыв и пожар в здании Threod Systems,, однако правоохранители оперативно предотвратили теракт и задержали исполнителей.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, из-за дерзкой попытки диверсии Таллинн принял решение с 1 декабря полностью за перекрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией ь для транспорта и пешеходов.

Отметим, что в Кремле уже отреагировали на такое решение Таллинна. Дмитрий Песков заявил, что " страна возводит "стену" ", которая якобы не принесет ее авторам пользы.