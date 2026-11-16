Спроба підпалу заводу дронів: МЗС Естонії викликало повіреного Росії

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву естонського відомства, Служба внутрішньої безпеки країни встановила причетність російської воєнної розвідки до організації нападу на виробничі потужності компанії.

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Які подробиці?

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що Москва дедалі частіше використовує подібні диверсії для дестабілізації.

Путін не зміг досягти цілей своєї загарбницької війни проти України і тепер дедалі активніше прагне посіяти невпевненість серед союзників України. За допомогою різних диверсій Росія намагається сіяти страх, розколоти наше суспільство та відвернути увагу від підтримки України– підкреслив Маргус Тсахкна.

Закриття кордону та посилення санкційного тиску

Естонський міністр наголосив, що союзники не припинятимуть протидії ворожим операціям Кремля та не послаблюватимуть тиск на державу-агресора, включно з нещодавнім розширенням списків санкцій Євросоюзу на 150 фізичних та юридичних осіб.

Разом із нашими союзниками та партнерами ми й надалі викриватимемо та протидіятимемо ворожим діям Росії. Ми також не послабимо тиск на агресора. Сьогодні Європейський Союз включив 150 фізичних та юридичних осіб до своїх санкційних списків. Ми продовжимо роботу з посилення санкцій, посилення візових обмежень та збільшення підтримки України, особливо напередодні наступаючої зими– додав Тсахкна.

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Окрім цього, дипломатичне відомство Естонії окремо засудило масштабні комбіновані удари російської армії ракетами та дронами по українських містах, що тривали протягом останніх тижнів.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі 14 листопада зловмисники планували влаштувати вибух і пожежу в будівлі Threod Systems, проте правоохоронці оперативно запобігли теракту й затримали виконавців.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, через зухвалу спробу диверсії Таллінн ухвалив рішення з 1 грудня повністю перекрити всі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією для транспорту і пішоходів.

Зазначимо, у Кремлі вже відреагували на таке рішення Талліна. Дмитро Пєсков заявив, що країна зводить "стіну", яка нібито не принесе її авторам користі.