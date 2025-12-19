Украина может получить МиГ-29 от Польши: Навроцкий хочет обмен с Киевом
- Президент Польши Кароль Навроцкий не исключил передачу Украине истребителей МиГ-29 в обмен на антидронные системы.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важно получить МиГ-29 из-за нехватки пилотов для западной авиации.
Польша стремится дойти до стратегического партнерства с Украиной. Президент Кароль Навроцкий не отрицает возможность передачи Киеву истребителей МиГ-29 в обмен на антидронные системы.
Свою позицию по этому поводу он озвучил во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает 24 Канал. Последний одновременно объяснил ключевые сложности по этому поводу.
Что сказал Навроцкий о МиГ-29?
Кароль Навроцкий отметил, что прежде всего он, как лидер страны, обязан заботиться об интересах своих солдат. По его мнению, встреча с Владимиром Зеленским показывает, что Варшава ищет стратегического партнерства.
Этот обмен МиГ на антидронные системы не противоречит нашей политике. И после формальных вопросов, я думаю, этот вопрос будет решен,
– заявил он.
Зеленский объяснил преимущество этого
Украинский президент в свою очередь поблагодарил Польшу за такое предложение, и отметил, что для Украины чрезвычайно важно получить вышеупомянутые самолеты из-за недостатка пилотов для западной авиации, в частности для F-16.
"Обучение и тренировка пилота – это годы... Разница между F-16 и МиГами для нас только в том, чтобы не терять нашего пилота, потому что на МиГах учиться не нужно, ведь наши люди обучены", – подчеркнул Владимир Зеленский.
О чем еще заявил Навроцкий?
Также Кароль Навроцкий заявил, что польский Институт национальной памяти начал плодотворное сотрудничество с украинским историческим институтом и первым шагом должно стать захоронение всех жертв Волынской трагедии.
В то же время Владимир Зеленский подтвердил, что эта тема неоднократно поднималась в рамках текущего визита. По его словам, украинская сторона готова идти навстречу и ускорить этот процесс.