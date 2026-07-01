Не только из-за напряженности между странами: почему Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29

Польша отказалась предоставить Украине обещанные МиГи, объясняя это тем, что наша страна якобы не предоставила им дроны. Понятно, что на это решение повлияла напряженность, которая сейчас наблюдается между странами, однако это не главная причина.

Еще до инцидента с орденом "Белого орла со стороны Польши не раз звучали исторические претензии и упреки. Таким мнением с 24 Каналом поделился главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что подобные заявления ставят под угрозу наши отношения.

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Почему Украина все-таки не получила МиГ?

Сегодня мы действительно наблюдаем затишье в разговорах о предоставлении Украине польских МиГ, но отчасти это может быть связано с тем, что эти истребители понадобятся самой Польше. Ведь разговоры о том, что Россия параллельно может начать еще одну войну, не возникли на пустом месте.

Достаточное количество аналитиков утверждает, что даже несмотря на то, что Россия не может выиграть войну в Украине, она все равно может начать другую. Ведь чтобы перекрыть негатив от поражения, нужна хоть одна маленькая победоносная война,

– отметил Иван Ус.

Даже называют два варианта. Первый – это эстонская Нарва, а второй – Сувальский коридор, то есть Литва и Польша. Соответственно, Польша понимает, что эти самолеты нужны. Хотя если ранжировать все причины, то напряженность между странами точно на одном из первых мест.

Украина может не получить МиГ от Польши: смотрите видео

Может ли Польша пойти на более жесткие меры?

Европа понимает: если сейчас не дать Украине выиграть войну, то ее выиграет Россия. На этом война точно не закончится, ведь Владимир Путин будет стремиться захватить как можно больше территорий. Поскольку Кремль не может обеспечить развитие своей страны, он будет постоянно стремиться к завоеванию новых. Это лучший способ объяснить населению, почему-то нет развития экономики.

В отношениях с Польшей для нас самое важное – чтобы не было перекрытия границы для поставок военного вооружения. Пока к этому не доходит. Но даже в таком худшем варианте не нужно забывать, что у нас еще есть Румыния. Это партнер, который нам сильно помогает,

– подчеркнул Иван Ус.

Поэтому даже если Польша пойдет на жесткие меры по ограничению поставок через свою территорию – у Украины всегда есть еще один вариант. Но пока нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Впрочем, уже ясно, что подобная линия поведения в условиях полномасштабной войны и рисков для Польши – неправильная и необоснованная.

Остается надеяться, что когда эмоции улягутся, мы сможем вернуться к конструктивному диалогу, в частности в вопросе предоставления Украине необходимых самолетов.