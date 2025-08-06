Польша может передать Украине оставшиеся многоцелевые истребители МиГ-29, которые находятся на вооружении польской армии, уже до конца 2025 года.

Такое заявление сделал польский эксперт, бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что известно о возможной передаче МиГ-29?

Комментируя переброску немецких истребителей для патрулирования польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО, польский экс-министр предположил передачу стране остальных истребителей МиГ-29 до конца года.

Дело передачи этих МиГов должно быть завершено. Думаю, что это произойдет еще в этом году,

– сказал он.

По его словам, эти самолеты очень нужны для сбивания в Украине вражеских крылатых ракет и дронов.

К слову, ранее журналисты Defense Express писали, что в 2024 году Польша имела в своем распоряжении 11 самолетов МиГ-29 и 3 МиГ-29УБ. Страна хочет переходить на модернизированные истребители F-16, но оставляет МиГ-29 для страхования.