"Границы не нарушали": Минобороны России цинично оправдалось о залете самолетов в Эстонию
- Минобороны России заявило, что их самолеты якобы не нарушали воздушное пространство Эстонии, осуществляя перелет из Карелии в Калининградскую область.
- Российские чиновники утверждают, что полет проходил "в соответствии с международными правилами", и маршрут "пролегал над нейтральными водами Балтийского моря".
В Минобороны России высказались о залете трех самолетов их страны в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Оккупанты цинично заявили, что, мол, "не нарушали никаких границ".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский ТАСС.
К теме Россияне не действовали профессионально: в НАТО рассказали детали нарушения воздушного пространства Эстонии
Что говорят в Минобороны России о ситуации с самолетами в Эстонии?
В российском министерстве написали, что 19 сентября 3 российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.
По словам российских чиновников, полет проходил в якобы строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Также оккупанты врут, что "не нарушали границ других государств", что якобы подтверждено средствами объективного контроля.
Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 километров от острова Вайндло,
– цинично утверждают в Минобороны России.
Интересно, что политолог Игорь Рейтерович заметил в эфире 24 Канала, что для Владимира Путина важна география стран, которые он пытается прощупать подобными провокациями. Ведь российскому диктатору надо показать, что он не выступает конкретно против какой-то страны, а воюет со всем Альянсом. Поэтому для Путина это повышение ставок.
Что известно о залете российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии?
Утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло. Для перехвата вражеских самолетов НАТО подняло в небо свои F-35.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что правительство страны обратится к НАТО с просьбой провести консультации по статье 4, которая предусматривает обсуждение ситуаций, представляющих угрозу территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот инцидент не был случайным. Он подчеркнул, что речь идет о системной российской кампании против Европы, НАТО и Запада, которая распространяется на новые страны и направления.
Отреагировал на этот инцидент и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что ему "не нравится" эта ситуация, а также что он получит брифинг по этому вопросу и предоставит дополнительную информацию позже.