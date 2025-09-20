В Минобороны России высказались о залете трех самолетов их страны в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Оккупанты цинично заявили, что, мол, "не нарушали никаких границ".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский ТАСС.

К теме Россияне не действовали профессионально: в НАТО рассказали детали нарушения воздушного пространства Эстонии

Что говорят в Минобороны России о ситуации с самолетами в Эстонии?

В российском министерстве написали, что 19 сентября 3 российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

По словам российских чиновников, полет проходил в якобы строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Также оккупанты врут, что "не нарушали границ других государств", что якобы подтверждено средствами объективного контроля.

Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 километров от острова Вайндло,

– цинично утверждают в Минобороны России.

Интересно, что политолог Игорь Рейтерович заметил в эфире 24 Канала, что для Владимира Путина важна география стран, которые он пытается прощупать подобными провокациями. Ведь российскому диктатору надо показать, что он не выступает конкретно против какой-то страны, а воюет со всем Альянсом. Поэтому для Путина это повышение ставок.

Что известно о залете российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии?