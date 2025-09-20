У Міноборони Росії висловилися про залітання трьох літаків їхньої країни у повітряний простір Естонії 19 вересня. Окупанти цинічно заявили, що, мовляв, "не порушували ніяких кордонів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистський ТАСС.

Що кажуть у Міноборони Росії про ситуацію з літаками в Естонії?

У російському міністерстві написали, що 19 вересня 3 російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області.

За словами російських посадовців, політ проходив у нібито суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору. Також окупанти брешуть, що "не порушували кордонів інших держав", що буцімто підтверджено засобами об'єктивного контролю.

Під час польоту російські літаки від погодженої повітряної траси не відхилялися та повітряний простір Естонії не порушували. Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад 3 кілометри від острова Вайндло,

– цинічно стверджують у Міноборони Росії.

Цікаво, що політолог Ігор Рейтерович зауважив в етері 24 Каналу, що для Володимира Путіна важлива географія країн, які він намагається промацати подібними провокаціями. Адже російському диктатору треба показати, що він не виступає конкретно проти якоїсь країни, а воює з усім Альянсом. Тож для Путіна це підвищення ставок.

Що відомо про заліт російських МіГ-31 в повітряний простір Естонії?