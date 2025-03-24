В США более 500 тысяч мигрантов лишат легального статуса, – CNN

Администрация Трампа приказала лишить легального статуса более 500 тысяч мигрантов. Ранее они участвовали в программах временного разрешения на пребывание Джо Байдена, которые теперь аннулированы.

Мигрантам из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы приказали покинуть страну до 24 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Трамп призывает США больше беспокоиться о мигрантах, а не Путине

У Трампа обвинили администрацию Байдена

В CNN сообщили, что в январе Министерство внутренней безопасности США объявило о постепенной отмене программ условно-досрочного освобождения, которые позволяли некоторым мигрантам временно жить и работать на территории Соединенных Штатов.

Министерство утверждало, что администрация Байдена злоупотребила гуманитарным условно-досрочным освобождением, распространив его на граждан нескольких национальностей.

Администрация Байдена-Харриса злоупотребляла программой гуманитарного условно-досрочного освобождения, чтобы без разбора позволить 1,5 миллионам мигрантов въехать в нашу страну. Это все было остановлено в первый день работы администрации Трампа. Это действие вернет программу гуманитарного условно-досрочного освобождения к ее первоначальной цели – рассматривать мигрантов в каждом отдельном случае,

– написали в заявлении

Напомним, что до инаугурации Трампа уже предсказывали, что будущий президент США начнет массовые депортации мигрантов из страны.