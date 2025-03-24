Мігрантам з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели наказали покинути країну до 24 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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У Трампа звинуватили адміністрацію Байдена

У CNN повідомили, що у січні Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про поступове скасування програм умовно-дострокового звільнення, які дозволяли деяким мігрантам тимчасово жити та працювати на території Сполучених Штатів.

Міністерство стверджувало, що адміністрація Байдена зловжила гуманітарним умовно-достроковим звільненням, поширивши його на громадян кількох національностей.

Адміністрація Байдена-Гарріса зловживала програмою гуманітарного умовно-дострокового звільнення, щоб без розбору дозволити 1,5 мільйонам мігрантів в'їхати в нашу країну. Це все було зупинено в перший день роботи адміністрації Трампа. Ця дія поверне програму гуманітарного умовно-дострокового звільнення до її початкової мети – розглядати мігрантів у кожному окремому випадку,

– написали у заяві

Нагадаємо, що до інавгурації Трампа вже передбачали, що майбутній президент США почне масові депортації мігрантів з країни.