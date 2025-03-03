Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пост президента США у Truth Social. Дональд Трамп наголосив, що країна має зосередити більше уваги на внутрішніх проблемах, таких як мігранти та наркобароні, а не на загрозі з боку Владіміра Путіна.

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Трамп назвав основні загрози для США

Він підкреслив, що США повинні уникнути долі Європи, де через хвилю міграції зростають соціальні проблеми.

Нам слід менше турбуватися про Путіна і більше – про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць та людей із психіатричних лікарень, які в'їжджають у нашу країну,

– написав Трамп.

Питання нелегальної міграції стало одним із основних у передвиборчій кампанії Трампа. Після вступу на посаду він активно розпочав боротьбу з нелегальними мігрантами, в результаті чого за перший місяць президентства було затримано понад 20 тисяч осіб, повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки США.