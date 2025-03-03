Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" ще до їхньої публічної сварки в Овальному кабінеті. Після цього, аби уможливити зустріч у Вашингтоні, очільник США прикинувся, що не пам'ятає, як ображав українського лідера. Тепер після скандалу перед камерами в адміністрації Трампа знову взялися за наратив про потребу заміни президента України, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Волц вдався до вуличної дипломатії

В інтерв'ю Breitbart News, 1 березня, радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц порівняв Володимира Зеленського на зустрічі в Овальному кабінеті із "колишньою дівчиною, яка хоче сперечатися про все, що ви сказали дев'ять років тому, замість того, щоб рухати стосунки вперед".

Пізніше в ефірі CNN Волц заявив, що США потрібен український лідер, який зможе забезпечити мир із Росією. Спікер Палати представників Майк Джонсон, коментуючи зірвані переговори в Овальному кабінеті, теж повторив тезу про те, що або Зеленський має змінити поведінку і повернутися за стіл переговорів, або хтось інший має очолити Україну і це зробити.

До слова, президент Зеленський прокоментував заклики піти у відставку. Глава держави заявив, що погодиться на це, якщо Україну візьмуть у НАТО.