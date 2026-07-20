В Bloomberg назвали главного претендента на должность Главнокомандующего ВСУ

20 июля в сети распространяется информация о якобы намерении президента Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди вероятных кандидатов на эту должность рассматривают нинешнего командующего Объединенными силами ВСУ.

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Кто может стать преемником Сирского?

Издание утверждает, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне протестов с соответствующим требованием. Более того, анонимные источники СМИ сообщают, что глава государства рассматривает кандидатуры возможных преемников на пост Главнокомандующего ВСУ.

В то же время стало известно, кто является наиболее вероятным претендентом на эту должность.

Один из источников заявил, что украинский лидер, вероятно, выберет командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого, в качестве преемника Сирского, которого могут уволить в течение нескольких дней,

– говорится в материале.

Окончательного решения пока нет, сообщил другой источник. А список в целом состоит из 11 кандидатов.

В свою очередь советник президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что увольнение Сирского в понедельник маловероятно.

Отметим, что Генштаб ВСУ опроверг слухи о якобы увольнении генерала Сирского с должности главнокомандующего. Командование заверило, что он и в дальнейшем исполняет свои обязанности на соответствующей должности.

Напомним, 20 июля президент Зеленский встречался с высокопоставленными военными, в частности с Михаилом Драпатым. Отмечалось, что они обсудили "множество вопросов".