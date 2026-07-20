Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Кто может стать преемником Сирского?

Издание утверждает, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне протестов с соответствующим требованием. Более того, анонимные источники СМИ сообщают, что глава государства рассматривает кандидатуры возможных преемников на пост Главнокомандующего ВСУ.

В то же время стало известно, кто является наиболее вероятным претендентом на эту должность.

Один из источников заявил, что украинский лидер, вероятно, выберет командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого, в качестве преемника Сирского, которого могут уволить в течение нескольких дней,

– говорится в материале.

Окончательного решения пока нет, сообщил другой источник. А список в целом состоит из 11 кандидатов.

В свою очередь советник президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что увольнение Сирского в понедельник маловероятно.

Отметим, что Генштаб ВСУ опроверг слухи о якобы увольнении генерала Сирского с должности главнокомандующего. Командование заверило, что он и в дальнейшем исполняет свои обязанности на соответствующей должности.

Напомним, 20 июля президент Зеленский встречался с высокопоставленными военными, в частности с Михаилом Драпатым. Отмечалось, что они обсудили "множество вопросов".