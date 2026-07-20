Про це повідомив Bloomberg з посиланням на два обізнані джерела.
Хто може стати наступником Сирського?
Видання стверджує, що Зеленський розглядає можливість звільнення Сирського на тлі протестів з відповідною вимогою. Ба більше, анонімні джерела медіа кажуть, що глава держави розглядає кандидатури можливих наступників на посаду Головнокомандувача ЗСУ.
Водночас стало відомо, хто є найімовірнішим претендентом на посаду.
Одне з джерел заявило, що український лідер, ймовірно, обере командувача Об'єднаних сил, генерал-майора Михайла Драпатого, наступником Сирського, якого можуть звільнити протягом кількох днів,
– йдеться у матеріалі.
Остаточного рішення наразі немає, повідомило інше джерело. А список загалом складається з 11 кандидатів.
Натомість радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин повідомив журналістам, що звільнення Сирського у понеділок є малоймовірним.
Зауважимо, що Генштаб ЗСУ спростував чутки про нібито звільнення генерала Сирського з посади головкома. Командування запевнило, що він й надалі виконує свої обов'язки на відповідній посаді.
Нагадаємо, президент Зеленський 20 липня зустрічався із військовими високопосадовцями, зокрема Михайлом Драпатим. Зазначалось, що вони обговорили "багато речей".